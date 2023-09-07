Промах Шевченка та шедевр ідола "Дніпра": збірна України приборкала "Трьох левів" лише раз

Національна команда України перед очним поєдинком зі збірною Англії у кваліфікації до Євро-2024 може похизуватися лише однією звитягою за всю історію протистоянь.

Після двох спарингів на початку XXI століття "синьо-жовті" отримали нагоду випробувати власні сили на фоні основоположників гри в офіційних матчах у відборі до ЧС-2010. Жереб звів дві збірні в групі F, а перше побачення відбулося навесні 2009 року в Лондоні.

До того поєдинку на "Вемблі" обидві команди підійшли без поразок. Англійці здобули три перемоги (Андорра, Хорватія, Казахстан), а збірна України – з двома перемогами (Білорусь, Казахстан) і нічиєю проти хорватів. Матч вийшов конкурентним – "Три леви" повели після голу Крауча, але Шевченко зрівняв рахунок на 74-й хвилині. Утім, Террі вирвав 3 очки для англійської команди під завісу зустрічі.

Після невдачі в Лондоні "синьо-жовті" чергували нічиї з перемогами. Команда Олексія Михайличенка розписала мирову з Хорватією (2:2), дотиснула казахів (2:1), розтрощила Андорру (5:0) та не дотиснула Білорусь (0:0). Тож у скарбниці перед другим побаченням із Англією українці мали 15 очок. Натомість "Три леви" мали 21 пункт, а хорвати – 17 балів.

Отже, Україна зобов'язана була перемагати британців у тоді ще Дніпропетровську. На новенькій "Дніпро-Арені" підопічні Михайличенка розпочали потужно. Уже в дебюті Мілевський увірвався до штрафного англійської команди та змусив сфолити на собі Гріна – пенальті та вилучення для кіпера.

До позначки підійшов Шевченка і, хоч Джеймс і не вгадав напрямок удару, але відкрити рахунок не зумів. М'яч влучив у стійку та зрадницьки відлетів у бік від воріт. На щастя, "синьо-жовті" не розклеїлися і продовжили плести мережива атак на чужій половині.

Це дало плоди на 29-й хвилині. Героєм же збірної України став місцевий улюбленець – півзахисник справжнього "Дніпра" Сергій Назаренко. Хавбек після підкату когось з англійців лівою з льоту розрядив "гармату" в дев'ятку воріт суперника. Співавтором гола-красеня став Ешлі Коул, який підправив м'яч у сітку.

Зрештою, Україна довела матч до мінімальної перемоги. Потім "синьо-жовті" розтрощили бідолашних андоррців (6:0) та традиційно вийшли в плей-офф кваліфікації. Уже там на українців чекала повна драма – після нульової нічиєї на виїзді в Донецьку не втримали Салпінгідіса...

ЧС-2010, кваліфікація, група F

Україна – Англія – 1:0

Гол: Назаренко, 29

Нереалізований пенальті: Шевченко, 16 (У)

Вилучення: Грін, 14 (А, пряма червона картка)

Склад збірної України: Пятов – Кобін, Хачеріді, Кучер, Ракицький – Тимощук, Гай, Ротань, Назаренко (Ярмоленко, 67) – Мілевський, Шевченко (Гусєв, 90)