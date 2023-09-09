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Україна – Англія: кадри та слова перед матчем відбору до Євро-2024

Вроцлав, Субота 09 вересня 2023 09:15
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Україна – Англія: кадри та слова перед матчем відбору до Євро-2024 Фото: Олександр Зінченко уникне протистояння з Джеком Грілішем (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України продовжить кваліфікаційний турнір до чемпіонату Європи 2023 року домашнім матчем проти збірної Англії.

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

Україна – Англія

9 вересня, 19:00, Вроцлав, "Тарчиньскі Арена", трансляція на "Суспільне" (регіональні канали) та MEGOGO

До четвертого матчу відбору перед континентальною першістю "синьо-жовті" підійшли в бойовому настрої. Після стартової невдачі на Туманному Альбіоні збірна України під керівництвом Сергія Реброва виконала завдання на літо, здобувши дві перемоги з двох.

Україна – Англія: кадри та слова перед матчем відбору до Євро-2024

Та вересневий цикл стане ключовим у кваліфікації. Саме тут календар підготував українцям подвійне випробування – Англією та Італією. "Три леви" виглядають серйознішим опонентом. Підопічні Гарета Саутгейта навіть з кадровими втратами нагадують готову до футбольного знищення машину.

"Зараз поєдинок з Англією, потім — з Італією. Але я сконцентрований на цій грі. Ми не рахуємо очки, які повинні заробити у двох матчах. Ми маємо зосередитися на грі, зробити максимум для здобуття трьох очок, а далі подивимося, що буде", – спробував розставити пріоритети Ребров.

Українська команда теж із проблемами. Ветеран Ярмоленко пропустив два тижні через ушкодження, "динамівець" Шапаренко поїхав лікувати травму додому, а Маліновський не отримав виклик через невизначеність з клубним майбутнім. Із трьох воротарів стабільною ігровою практикою може похизуватися лише Бущан...

І статистика не на боці України. З дев'яти попередніх зустрічей наша збірна перемогла лише одного разу, перегравши англійців із голом Назаренка у кваліфікації до ЧС-2010. Натомість два спаринги та два поєдинки на чемпіонатах Європи "синьо-жовті" програли, а у відборі на ЧС-2014 двічі розписали мирові.

Орієнтовні склади на матч Україна – Англія

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Циганков, Судаков, Зінченко, Мудрик – Довбик

Англія: Пікфорд – Вокер, Томорі, Магвайр, Чілвелл – Беллінгем, Райс, Хендерсон – Сака, Кейн, Рашфорд

Україна – Англія: кадри та слова перед матчем відбору до Євро-2024

Прогноз РБК-Україна Sport – 0:1

Команді Реброва передусім необхідно витримати стартовий тиск збірної Англії. З кожною хвилиною без пропущеного м'яча шанси "синьо-жовтих" на позитивний результат зростатимуть. Можна закластися, що моментів українці матимуть небагато. Тож індивідуальна майстерність у завершальній стадії атак вийде на перший план.

До слова, напередодні розібрали скандальний гол-фантом Девіча Англії на домашньому Євро-2012.

Нагадаємо, раніше пригадали шедевр хавбека "Дніпра" Назаренка у ворота збірної Англії.

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