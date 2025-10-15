Іспанія не збільшила витрати на оборону до 5%: яким покаранням пригрозив Трамп

Президент США підкреслив, що вчинок Мадриду є "дуже поганим для НАТО" та "неймовірно неповажним".

Через це Трамп оголосив, що введе проти Іспанії нові торгові мита як покарання.

"Я дуже незадоволений Іспанією. Це єдина країна, яка не підвищила свого показника до 5%. Усі інші країни НАТО підвищили. А Іспанія дуже добре живе за наш рахунок. Вони зараз ніби всередині,тож їх автоматично захищатимуть. Навіть якщо ви не хочете їх захищати, ви захищаєте їх через їхнє географічне розташування", - зауважив він.

За словами Трампа, це дуже несправедливо по відношенню до НАТО.

Президент США сказав, що думав запровадити щодо них торгове покарання через тарифи, і можливо, так і зробить.