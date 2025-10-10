ua en ru
Трамп: Фінляндію захистимо, а Іспанію, можливо, потрібно "виключити" з НАТО

П'ятниця 10 жовтня 2025 00:30
Трамп: Фінляндію захистимо, а Іспанію, можливо, потрібно "виключити" з НАТО Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність захищати Фінляндію в разі нападу РФ. При цьому він вважає, що Іспанію, можливо, слід виключити з блоку НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Зокрема, Дональд Трамп зустрівся сьогодні з президентом Фінляндії Александром Стуббом і вони разом поспілкувалися з пресою.

Під час спілкування Трампа запитали, чи готовий він захищати Фінляндію, якщо "Росія і Путін" на неї нападуть. У відповідь він сказав:

"Так, я б захищав. Вони члени НАТО. Я б захищав. Вони прекрасні. Але не думаю, що це станеться (напад РФ - ред.). Не думаю, що він (глава кремля Володимир Путін - ред.) це зробить. Шанси дуже малі... Тому що ваша армія велика як для вашої країни. У вас потужна армія, одна з найкращих, і ми точно будемо поруч, щоб допомогти", - заявив Трамп.

Також під час спілкування президент США висловився щодо Іспанії. Зокрема, він не виключає, що через низький рівень військових витрат цю країну слід прибрати з НАТО.

"У нас був один відстаючий. Це була Іспанія... Ви повинні зателефонувати їм і з'ясувати, чому вони відстають. І в них теж усе добре, чи знаєте. Завдяки багатьом речам, які ми зробили, у них усе гаразд... Чесно кажучи, можливо, вам варто виключити їх із НАТО", - сказав президент США.

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент США Дональд Трамп заявив, що країни-НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів Альянсу.

Так він відреагував на інцидент, коли 19 вересня три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії і летіли там протягом 12 хвилин.

Також зазначимо, що в червні Трамп говорив, що США залишаються прихильними до принципу колективної оборони, зокрема, статті 5 статуту НАТО.

