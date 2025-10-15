Испания не увеличила расходы на оборону до 5%: каким наказанием пригрозил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Испанию следует наказать за то, что она не увеличила расходы на оборону до 5%.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
Президент США подчеркнул, что поступок Мадрида является "очень плохим для НАТО" и "невероятно неуважительным".
Из-за этого Трамп объявил, что введет против Испании новые торговые пошлины в качестве наказания.
"Я очень недоволен Испанией. Это единственная страна, которая не повысила свой показатель до 5%. Все остальные страны НАТО повысили. А Испания очень хорошо живет за наш счет. Они сейчас как бы внутри, поэтому их автоматически будут защищать. Даже если вы не хотите их защищать, вы защищаете их из-за их географического расположения", - отметил он.
По словам Трампа, это очень несправедливо по отношению к НАТО.
Президент США сказал, что думал ввести в отношении них торговое наказание через тарифы, и возможно, так и сделает.
Ранее Трамп предложил НАТО рассмотреть возможность исключения Испании из своих рядов из-за спора об отставании в военных расходах.
При этом он подчеркнул, что готов защищать Финляндию, если "Россия и Путин" на нее нападут.
Испания это предложение резко отклонила. Источники в испанском правительстве заявили, что Испания является "преданным и полноправным членом НАТО", ведь она достигает своих целей по потенциалу настолько же, как и Соединенные Штаты.
В июне Трамп говорил, что США остаются приверженными принципу коллективной обороны, в частности, статьи 5 устава НАТО.