Іспанія різко відповіла Трампу після його слів про виключення з НАТО
Іспанія відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа, який припустив можливість виключення країни з НАТО через недостатні оборонні витрати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Іспанія відхилила пропозицію президента США Дональда Трампа про виключення її з НАТО за невиконання його підвищених цілей щодо витрат на оборону.
Джерела в іспанському уряді заявили, що Іспанія є відданим і повноправним членом НАТО, адже вона досягає своїх цілей щодо потенціалу настільки ж, як і Сполучені Штати.
Нагадаємо, що президент США запропонував альянсу НАТО розглянути можливість виключення Іспанії зі своїх лав через суперечку щодо відставання західноєвропейської країни у військових витратах.
Варто зауважити, що вчора Трамп зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом і вони разом поспілкувалися з пресою.
А під час розмови заявив про готовність захищати Фінляндію в разі нападу РФ та припустив, що можливо, Іспанію слід виключити з блоку НАТО.
Зауважимо, що кілька тижнів тому президент Трамп заявив, що країни-НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів Альянсу.
Так він відреагував на інцидент, коли 19 вересня три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії і летіли там протягом 12 хвилин.