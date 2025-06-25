ua en ru
Ср, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп пообіцяв бути союзниками США по НАТО "до кінця"

США, Середа 25 червня 2025 11:51
UA EN RU
Трамп пообіцяв бути союзниками США по НАТО "до кінця" Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати залишаються відданими принципу колективної оборони в Північноатлантичному альянсі.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

На запитання про свою прихильність до статті 5 статуту НАТО Трамп відповів: "Ми з ними до кінця".

У своєму виступі на саміті НАТО в Гаазі Трамп наголосив на важливості плану зі збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.

"Я просив їх підняти ставку до 5% протягом кількох років, і вони підняли її до 5%, це великий [стрибок] порівняно з 2%. І багато хто навіть не платив 2%, так що я думаю, що це буде дуже великою новиною", - сказав він.

На його думку, "з 5% європейці та канадці зрівняють свої витрати на оборону зі Сполученими Штатами". (Насправді США витрачають менше 4%, - ред.).

"Тож річ не в тому, що американські платники податків платять більше; річ у тім, що європейці та канадці платять більше", - додав Трамп.

Зі свого боку генсек НАТО Марк Рютте заявив журналістам, що він переконаний, що США "повністю прихильні" до статті 5, і знову похвалив Трампа за те, що він чинив тиск на держави-члени, щоб вони продовжили нарощувати витрати на оборону.

Саміт НАТО

Лідери НАТО зібралися в середу в Гаазі на саміт, спеціально підготовлений для президента США Дональда Трампа. Європейські союзники сподіваються, що обіцянка збільшити витрати на оборону спонукає його розвіяти сумніви щодо його прихильності альянсу.

Очікується, що на саміті буде схвалено мету збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП. Це відповідь на вимогу Трампа і побоювання європейців, що Росія становить дедалі більшу загрозу їхній безпеці після вторгнення в Україну 2022 року.

Трамп пригрозив не захищати членів НАТО, якщо вони не виконають цільові показники витрат, і знову викликав сумніви щодо своєї прихильності на шляху до саміту, уникнувши прямого схвалення статті 5 Договору про взаємну оборону альянсу.

Виступаючи перед журналістами на борту Air Force One, він сказав, що існує "безліч визначень" цього пункту. "Я прагну рятувати життя. Я прагну до життя і безпеки. І я дам вам точне визначення, коли приїду", - сказав він.

Новий цільовий показник витрат, який має бути досягнутий протягом наступних 10 років, являє собою стрибок на сотні мільярдів доларів на рік порівняно з поточною метою у 2% ВВП, хоча він буде вимірюватися по-іншому.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що сьогодні військова перевага НАТО наражається на агресивний виклик з боку Росії, яка швидко переозброюється.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Зеленський сьогодні зустрінеться з Трампом і не тільки: програма візиту на саміт НАТО
Зеленський сьогодні зустрінеться з Трампом і не тільки: програма візиту на саміт НАТО
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України