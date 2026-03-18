Іспанія виділяє Україні мільярд на зброю: подробиці
Іспанія на 2026 рік виділяє Україні мільярд євро на озброєння. Частину цих коштів буде виділено на спільне виробництво зброї, в тому числі безпілотників.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес 18 березня на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Мадриді.
"Уряд Іспанії і все суспільство вважають, що Україна має стати частиною Європейського Союзу. Хочу представити вам нові заходи підтримки від Іспанії. В першу чергу мільярд євро на 2026 рік на військову підтримку", - сказав він.
За словами Санчеса, частина допомоги буде фінансуватися через оборонний інструмент Європейського Союзу, програму SAFE. Фінансування буде спрямовано в першу чергу на налагодження спільного виробництва з українською оборонною промисловістю.
Також деяке обладнання передасть Збройним силам України міністерство оборони Іспанії. Загалом, за словами Санчеса, з 2022 року Іспанія передала Україні озброєння на чотири мільярди євро.
Виробництво дронів з Європою: що відомо
Зазначимо, що Іспанія - не єдина країна Європи, яка готова купувати українські дрони та технології. Наприклад, Німеччина почне виготовляти дроні, які вже пройшли "обкатку" на фронті, а саме безпілотники TYTAN Interceptor.
Також у лютому у Німеччині запрацювало спільне з Україною підприємство, що вироблятиме безпілотники для потреб Києва та країни-члена НАТО. Водночас, Україна готова вести співробітництво з Європою та купувати європейські технології.