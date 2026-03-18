Іспанія виділяє Україні мільярд на зброю: подробиці

Іспанія на 2026 рік виділяє Україні мільярд євро на озброєння. Частину цих коштів буде виділено на спільне виробництво зброї, в тому числі безпілотників.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес 18 березня на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Мадриді.

"Уряд Іспанії і все суспільство вважають, що Україна має стати частиною Європейського Союзу. Хочу представити вам нові заходи підтримки від Іспанії. В першу чергу мільярд євро на 2026 рік на військову підтримку", - сказав він.

За словами Санчеса, частина допомоги буде фінансуватися через оборонний інструмент Європейського Союзу, програму SAFE. Фінансування буде спрямовано в першу чергу на налагодження спільного виробництва з українською оборонною промисловістю.

Також деяке обладнання передасть Збройним силам України міністерство оборони Іспанії. Загалом, за словами Санчеса, з 2022 року Іспанія передала Україні озброєння на чотири мільярди євро.