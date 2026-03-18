ua en ru
Ср, 18 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Испания выделяет Украине миллиард на оружие: подробности

21:10 18.03.2026 Ср
2 мин
Миллиард евро частично потратят на совместное производство вооружения
aimg Антон Корж
Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (Getty Images)

Испания на 2026 год выделяет Украине миллиард евро на вооружение. Часть этих средств будет выделена на совместное производство оружия, в том числе беспилотников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес 18 марта на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мадриде.

"Правительство Испании и все общество считают, что Украина должна стать частью Европейского Союза. Хочу представить вам новые меры поддержки от Испании. В первую очередь миллиард евро на 2026 год на военную поддержку", - сказал он.

По словам Санчеса, часть помощи будет финансироваться через оборонный инструмент Европейского Союза, программу SAFE. Финансирование будет направлено в первую очередь на налаживание совместного производства с украинской оборонной промышленностью.

Также некоторое оборудование передаст Вооруженным силам Украины министерство обороны Испании. В целом, по словам Санчеса, с 2022 года Испания передала Украине вооружение на четыре миллиарда евро.

Производство дронов с Европой: что известно

Отметим, что Испания - не единственная страна Европы, которая готова покупать украинские дроны и технологии. Например, Германия начнет производить дроны, которые уже прошли "обкатку" на фронте, а именно беспилотники TYTAN Interceptor.

Также в феврале в Германии заработало совместное с Украиной предприятие, которое будет производить беспилотники для нужд Киева и страны-члена НАТО. В то же время, Украина готова вести сотрудничество с Европой и покупать европейские технологии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Испания Военная помощь
Новости
Кэшбэк на топливо в Украине заработает уже с 20 марта: какие АЗС в списке
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО