Испания выделяет Украине миллиард на оружие: подробности
Испания на 2026 год выделяет Украине миллиард евро на вооружение. Часть этих средств будет выделена на совместное производство оружия, в том числе беспилотников.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес 18 марта на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мадриде.
"Правительство Испании и все общество считают, что Украина должна стать частью Европейского Союза. Хочу представить вам новые меры поддержки от Испании. В первую очередь миллиард евро на 2026 год на военную поддержку", - сказал он.
По словам Санчеса, часть помощи будет финансироваться через оборонный инструмент Европейского Союза, программу SAFE. Финансирование будет направлено в первую очередь на налаживание совместного производства с украинской оборонной промышленностью.
Также некоторое оборудование передаст Вооруженным силам Украины министерство обороны Испании. В целом, по словам Санчеса, с 2022 года Испания передала Украине вооружение на четыре миллиарда евро.
Производство дронов с Европой: что известно
Отметим, что Испания - не единственная страна Европы, которая готова покупать украинские дроны и технологии. Например, Германия начнет производить дроны, которые уже прошли "обкатку" на фронте, а именно беспилотники TYTAN Interceptor.
Также в феврале в Германии заработало совместное с Украиной предприятие, которое будет производить беспилотники для нужд Киева и страны-члена НАТО. В то же время, Украина готова вести сотрудничество с Европой и покупать европейские технологии.