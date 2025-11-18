Іспанія виділить мільярд євро на купівлю зброї для України

Зазначається, що цей пакет допомоги буде на додаток до пакету допомоги для української енергетичної інфраструктури. Також повідомлялось, що новий пакет допомоги повинен забезпечити Україні посилення протиповітряної оборони.

Спікер Конгресу Франсіна Арменголь та голова Сенату Педро Роллан прийняли президента України Володимира Зеленського в Залі загублених сходів Конгресу депутатів у Мадриді.

Під час свого третього візиту до Іспанії президент України також планує зустрітися з королем Феліпе VI та прем'єр-міністром Педро Санчесом.

Відносини України та Іспанії

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що його візит до Іспанії буде результативним та відкриє новий етап співпраці з одним із найсильніших партнерів України.

Ба більше, раніше іспанський прем'єр Педро Санчес пообіцяв доєднатись до програми PURL, яка передбачає закупівлі американської зброї для України коштом країн Європи.

Нагадаємо, низка країн НАТО беруть участь у закупівлях зброї в США для України власним коштом.

Цей механізм має назву PURL - (Prioritized Ukraine Requirements List), таким чином союзники купують та передають спершу найпріоритетнішу зброю для України, яку заздалегідь погоджують з Києвом.