Іспанія відповіла на критику Трампа і пообіцяла приєднатись до закупівель зброї Україні

Мадрид, Четвер 23 жовтня 2025 16:55
Іспанія відповіла на критику Трампа і пообіцяла приєднатись до закупівель зброї Україні Фото: прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

В Іспанії відповіли на критику США щодо того, що країна недостатньо витрачає на оборону - нижче обумовлених на саміті НАТО 5% ВВП. Також Мадрид пообіцяв долучитись до фінансування зброї для України.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву іспанського прем’єр-міністра Педро Санчеса, якого цитує El Pais.

"Ми виконуємо свої обов’язки і взяті зобов’язання, особливо в питаннях оборонних спроможностей", - сказав Санчес.

Він нагадав, що попри домовленість країн НАТО у червні витрачати на оборону 5% ВВП, Іспанія узгодила з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте виконання зобов’язань на рівні 2,1% ВВП.

За оцінками НАТО, цього літа Іспанія вже витратила близько 2% ВВП на оборону.

"Іспанія є відданим членом Північноатлантичного альянсу", - додав глава іспанського уряду.

Також Санчес стверджує, що Мадрид приєднається до спільних закупівель озброєння для України в рамках програми PURL.

"Я мав нагоду поговорити з президентом Зеленським і повідомив йому, що Іспанія приєднається до цієї програми", - зазначив глава іспанського уряду, відповідаючи на запитання журналістів.

Критика Трампа у бік Іспанії

Як відомо, за останній тиждень американський лідер тричі публічно атакував Мадрид. Він говорив, що "Іспанія - не командний гравець" і наголошував на недостатніх витратах на оборону.

Трамп невдоволений тим, що Іспанія відмовляється підвищити витрати на оборону до 5% ВВП - рівня, погодженого на саміті НАТО в Гаазі в червні.

Мадрид, утім, раніше домовився з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте, що виконуватиме свої зобов’язання при рівні 2,1% ВВП. У Іспанії вважають, що такий внесок "повністю покриває потреби НАТО".

Як повідомлялось, Трамп пригрозив Іспанії покаранням за те, що вона так і не підвищила витрати на оборону до 5% ВВП.

Закупівлі зброї для України в США

Як відомо, ряд країн НАТО беруть участь у закупівлях зброї в США для України власним коштом.

Цей механізм має назву PURL - (Prioritized Ukraine Requirements List), оскільки союзники купують та передають спершу найпріоритетнішу зброю для України, яку заздалегідь погоджують з Києвом.

На сьогодні більш ніж половина країн НАТО беруть участь в програмі PURL. Як заявляв генсек Альянсу Марк Рютте, ще донедавна до механізму були залучені лише 6 країн, однак після засідання "Рамштайну" ще 17 країн доєднались до PURL.

В списку держав-членів програми PURL - Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Норвегія, Данія та інші.

Станом на жовтень 2025 року Україна отримала зброї на понад 2,4 млрд доларів у рамках ініціативи PURL.

Сполучені Штати Америки Іспанія Дональд Трамп
