ua en ru
Нд, 16 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

ППО та ракети: Зеленський розповів, що Україна очікує від Іспанії

Україна, Неділя 16 листопада 2025 08:30
UA EN RU
ППО та ракети: Зеленський розповів, що Україна очікує від Іспанії Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський вважає, що запланований візит до Іспанії буде результативним та відкриє новий етап співпраці з одним із найсильніших партнерів України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час щоденного звернення.

За його словами, Іспанія приєднається до важливих ініціатив, які реально посилюють обороноздатність країни.

"Давно готували і зараз можемо сказати, що буде результативним візит в Іспанію. Ще одна сильна країна, яка приєдналася до партнерів у тих ініціативах, що реально нам допомагають", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що найважливішими пріоритетами на сьогодні залишаються системи та ракети протиповітряної оборони. Він зазначив, що після кожного російського удару українські сили відновлюються, попри складність процесу.

"Ми після кожного російського удару забезпечуємо відновлення наших сил. Це непросто, але ми це робимо", - сказав він.

Президент також повідомив, що Україна продовжує готуватися до зимового періоду, зміцнюючи стійкість енергосистеми та оборонних спроможностей.

Що відомо про поїздку президента до Іспанії

Конгрес Іспанії офіційно включив до свого порядку денного візит президента України на наступний тиждень. Зеленський має взяти участь у заході, який відбудеться о 9:30 у "Залі втрачених кроків" Палацу Кортесів, де його зустрінуть представники іспанської влади. Зокрема, в Мадриді президента привітають спікерка нижньої палати Франсіна Арменголь та голова Сенату Педро Роллан.

Це буде другий офіційний візит українського глави держави до Мадрида. Уряд Іспанії вже повідомив, що незабаром Зеленський відвідає країну й проведе зустріч із прем’єр-міністром Педро Санчесом. Водночас у палаці Монклоа (резиденції прем’єра) не розкривають точну дату через "міркування безпеки", що є стандартною практикою під час міжнародних поїздок українського президента в умовах російської агресії.

Раніше Зеленський планував відвідати Іспанію у квітні, однак змушений був скасувати поїздку, щоб бути присутнім на похороні Папи Франциска у Ватикані.

Нагадаємо, минулого місяця іспанський прем'єр Педро Санчес пообіцяв доєднатись до програми PURL, яка передбачає закупівлі американської зброї для України коштом країн Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія Володимир Зеленський ППО Війна в Україні
Новини
ППО та ракети: Зеленський розповів, що Україна очікує від Іспанії
ППО та ракети: Зеленський розповів, що Україна очікує від Іспанії
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе