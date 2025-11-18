RU

Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Испания выделит миллиард евро на покупку оружия для Украины

Фото: Хосе Мануэль Альбарес (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Испания в ближайшее время выделит миллиард евро на закупку военной техники у Соединенных Штатов для передачи Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Отмечается, что этот пакет помощи будет в дополнение к пакету помощи для украинской энергетической инфраструктуры. Также сообщалось, что новый пакет помощи должен обеспечить Украине усиление противовоздушной обороны.

Спикер Конгресса Франсина Арменголь и председатель Сената Педро Роллан приняли президента Украины Владимира Зеленского в Зале затерянных лестниц Конгресса депутатов в Мадриде.

Во время своего третьего визита в Испанию президент Украины также планирует встретиться с королем Фелипе VI и премьер-министром Педро Санчесом.

Отношения Украины и Испании

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что его визит в Испанию будет результативным и откроет новый этап сотрудничества с одним из сильнейших партнеров Украины.

Более того, ранее испанский премьер Педро Санчес пообещал присоединиться к программе PURL, которая предусматривает закупки американского оружия для Украины за счет стран Европы.

Напомним, ряд стран НАТО участвуют в закупках оружия в США для Украины за свой счет.

Этот механизм называется PURL - (Prioritized Ukraine Requirements List), таким образом союзники покупают и передают сначала приоритетное оружие для Украины, которое заранее согласовывают с Киевом.

 

ИспанияВойна в Украине