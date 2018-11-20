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Испания пригрозила заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара

Новости » Политика    20.11.2018 - 14:24
Испания пригрозила заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара
Фото: Педро Санчес (gettyimages)

Если не будет никаких изменений относительно Гибралтара, Испания не будет голосовать за соглашение с Brexit

Испания может не поддержать соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС из-за нерешенного вопроса Гибралтара. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, если не будет никаких изменений относительно Гибралтара, Испания не будет голосовать за соглашение по Brexit.

Накануне министр иностранных дел Испании Хосе Боррель заявил, что Мадрид поддержит соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза, если стороны проведут отдельные переговоры по теме Гибралтара.

Отметим, испанская сторона выразила возмущение статьей 184 соглашения о Brexit, которая свидетельствует, что будут переговоры по определению будущих отношений между ЕС и Великобританией. Согласно дипломатическим источникам, Испания не знала об этой статье до среды, когда текст выдали всем 27 участникам ЕС. В то же время первый министр Гибралтара ранее был знаком с этой статьей.

Напомним, 14 ноября Кабинет министров Великобритании поддержал проект соглашения о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза. В частности, премьер-министр Тереза Мэй на специальной встрече с членами правительства обсудил условия Brexit.

Таким образом, Мэй удалось убедить большинство министров поддержать его план выхода из Евросоюза. По данным The Times, соглашение предусматривает, что Соединенное Королевство покинет Таможенный союз ЕС. Это позволит Британии вести независимую от ЕС торговую политику и заключать соглашения с третьими странами.

19 ноября Совет Европейского союза в целом одобрил текст соглашения с Британией о ее выходе из ЕС.

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