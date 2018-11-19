Іспанія назвала свою умову для підтримки угоди щодо Brexit

Фото: глава МЗС Іспанії Хосе Боррель (wikiwand.com)

Мадрид вимагає внести зміни до угоди з питання Гібралтару

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Боррель заявив, що Мадрид підтримає угоду про вихід Великобританії з Європейського союзу (Brexit), якщо сторони проведуть окремі переговори по темі Гібралтару. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

За його словами, Іспанія не дасть згоду на подальший прогрес щодо Brexit без "деяких змін" у питанні Гібралтару.

"Ми хочемо чітко роз'яснити, що переговори між Сполученим Королівством та Європейським союзом не поширюються на Гібралтар...Майбутні переговори щодо Гібралтару - окремі переговори", - зазначив Боррел.

Зазначимо, іспанська сторона висловила обурення статтею 184 угоди про Brexit, яка свідчить, що будуть переговори по визначенню майбутніх відносин між ЄС і Великобританією. Згідно дипломатичним джерелам, Іспанія не знала про цю статтю до середи, коли текст видали всім 27 учасницям ЄС. У той же час перший міністр Гібралтару раніше був ознайомлений з цією статтею.

Зокрема, Мадрид намагається домогтися, щоб положення цієї статті не поширювалося на Гібралтар. Боррель закликає змінити її та відокремити питання Гібралтару в окремий блок, який будуть обговорювати Іспанія та Британія без ЄС.

Нагадаємо, міністр у справах бізнесу великої Британії Ґреґ Кларк вважає реальним продовження перехідного періоду Brexit до 2022 року.