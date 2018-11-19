Рада Євросоюзу погодилась з пакетом документів щодо угоди про Brexit

Фото: Мішель Барньє (flickr.com/eppofficial)

У ЄС заявили, що досягнута угода справедливе та збалансована

Рада Європейського союзу (ЄС) сьогодні, 19 листопада, в цілому схвалила текст угоди з Британією про її вихід з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами координатора переговорів про Brexit Мішеля Барньє, досягнута угода справедлива та збалансована.

"Нікому не варто випускати з виду прогрес, досягнутий як у Лондоні, так і в Брюсселі. Міністри згодні з пакетом в цілому, зокрема, що стосується впорядкованого виходу", - сказав Барньє.

Також він додав, що ЄС належить визначити внутрішню процедуру щодо продовження перехідного періоду.

Нагадаємо, раніше Мішель Барньє запропонував продовжити на два роки, до 2022, перехідний період виходу Великобританії з ЄС. У той же час, згідно з пропозицією ЄС, під час перехідного періоду, який може тривати 6,5 років з моменту проведення референдуму щодо Brexit в 2016 році, Великобританію хочуть зобов'язати продовжувати слідувати правилам ЄС і робити внески у його бюджет.

14 листопада Кабінет міністрів Британії підтримав проект угоди про вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу. Зокрема, прем'єр-міністр Тереза Мей на спеціальній зустрічі з членами уряду обговорила умови Brexit. Таким чином, Мей вдалося переконати більшість міністрів підтримати його план виходу з Євросоюзу. За даними The Times, угода передбачає, що Сполучене Королівство покине Митний союз ЄС. Це дозволить Британії вести незалежну від ЄС торговельну політику і укладати угоди з третіми країнами.