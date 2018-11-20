Іспанія пригрозила заблокувати угоду щодо Brexit через Гібралтар

Фото: Педро Санчес (gettyimages)

Якщо не буде ніяких змін щодо Гібралтару, Іспанія не буде голосувати за угоду з Brexit

Іспанія може не підтримати угоду про вихід Великої Британії зі складу ЄС через невирішене питання Гібралтару. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, якщо не буде ніяких змін щодо Гібралтару, Іспанія не буде голосувати за угоду з Brexit.

Напередодні міністр закордонних справ Іспанії Хосе Боррель заявив, що Мадрид підтримає угоду про вихід Великобританії з Європейського союзу, якщо сторони проведуть окремі переговори по темі Гібралтару.

Зазначимо, іспанська сторона висловила обурення статтею 184 угоди про Brexit, яка свідчить, що будуть переговори по визначенню майбутніх відносин між ЄС і Великобританією. Згідно дипломатичним джерелам, Іспанія не знала про цю статтю до середи, коли текст видали всім 27 учасницям ЄС. У той же час перший міністр Гібралтару раніше був ознайомлений з цією статтею.

Нагадаємо, 14 листопада Кабінет міністрів Британії підтримав проект угоди про вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу. Зокрема, прем'єр-міністр Тереза Мей на спеціальній зустрічі з членами уряду обговорила умови Brexit.

Таким чином, Мей вдалося переконати більшість міністрів підтримати його план виходу з Євросоюзу. За даними The Times, угода передбачає, що Сполучене Королівство покине Митний союз ЄС. Це дозволить Британії вести незалежну від ЄС торговельну політику і укладати угоди з третіми країнами.

19 листопада Рада Європейського союзу в цілому схвалила текст угоди з Британією про її вихід з ЄС.