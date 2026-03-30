Іспанія передасть Україні ракети версії PAC-2 для Patriot
Іспанський уряд оголосив про передачу Україні п’яти ракет версії PAC-2 для зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El País.
Про наміри передати ракети стало відомо під час візиту до Іспанії українського президента Володимира Зеленського, який відбувся 18 березня 2026 року.
Зазначається, що ракети Patriot PAC-2 перебувають на озброєнні полку зенітної артилерії армії Іспанії, яка дислокується на базі морської піхоти у Валенсії.
Джерела зазначають, що ці ракети не є найсучаснішими, оскільки Міноборони Іспанії реалізує програму їх модернізації до версії PAC-3. Водночас одна ракета коштує від 3 до 4 млн доларів, тому загальна вартість пакета становить близько 20 млн доларів.
Видання пише, що головною проблемою залишається саме дефіцит цих ракет на світовому ринку, а не фінансування, адже попит на них значно зріс на тлі війни на Близькому Сході.
Американська компанія-виробник цих ракет Raytheon наразі не здатна задовольнити зростаючий попит. Зокрема, постачання чотирьох батарей Patriot конфігурації 3+, які Іспанія замовила майже за 1,5 млрд євро, відкладено до 2031 року.
Допомога Україні від Іспанії
Раніше повідомлялося, що Іспанія виділила Україні 615 млн євро допомоги, які спрямують на закупівлю озброєння та фінансування оборонних систем.
Окрім цього, Мадрид оголосив про надання ще 1 млрд євро на придбання військової техніки у США з подальшою передачею її Україні. Ці кошти доповнять програми підтримки енергетичної інфраструктури та мають сприяти посиленню української системи протиповітряної оборони.