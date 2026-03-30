Іспанія передасть Україні ракети версії PAC-2 для Patriot

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El País .

Про наміри передати ракети стало відомо під час візиту до Іспанії українського президента Володимира Зеленського, який відбувся 18 березня 2026 року.

Зазначається, що ракети Patriot PAC-2 перебувають на озброєнні полку зенітної артилерії армії Іспанії, яка дислокується на базі морської піхоти у Валенсії.

Джерела зазначають, що ці ракети не є найсучаснішими, оскільки Міноборони Іспанії реалізує програму їх модернізації до версії PAC-3. Водночас одна ракета коштує від 3 до 4 млн доларів, тому загальна вартість пакета становить близько 20 млн доларів.

Видання пише, що головною проблемою залишається саме дефіцит цих ракет на світовому ринку, а не фінансування, адже попит на них значно зріс на тлі війни на Близькому Сході.

Американська компанія-виробник цих ракет Raytheon наразі не здатна задовольнити зростаючий попит. Зокрема, постачання чотирьох батарей Patriot конфігурації 3+, які Іспанія замовила майже за 1,5 млрд євро, відкладено до 2031 року.