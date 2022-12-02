Іспанія надала Україні перші системи ППО Hawk, - Резніков

Іспанія й надалі підтримуватиме Україну у боротьбі проти російської агресії. Перші ППО Hawk для наших воїнів вже прибули до країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони України Олексія Резнікова.

За словами Резнікова, разом з міністром закордонних справ Маргаритою Роблес, вони вшанували пам'ять героїв, які загинули в боях за нашу країну та відвідали воїнів у госпіталі в Одесі.

Як стверджує Резніков, Іспанія й надалі надаватиме нашій країні гуманітарну та безпекову допомогу.

Водночас перші Hawk вже прибули до України.

"Ще більше наших солдатів будуть тренуватися в Іспанії. Наші 1-ші Hawk надані Іспанією", - пише міністр.