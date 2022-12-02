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Іспанія надала Україні перші системи ППО Hawk, - Резніков

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П'ятниця 02 грудня 2022 18:02
Іспанія надала Україні перші системи ППО Hawk, - Резніков Фото: ППО Hawk (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Іспанія й надалі підтримуватиме Україну у боротьбі проти російської агресії. Перші ППО Hawk для наших воїнів вже прибули до країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони України Олексія Резнікова.

За словами Резнікова, разом з міністром закордонних справ Маргаритою Роблес, вони вшанували пам'ять героїв, які загинули в боях за нашу країну та відвідали воїнів у госпіталі в Одесі.

Як стверджує Резніков, Іспанія й надалі надаватиме нашій країні гуманітарну та безпекову допомогу.

Водночас перші Hawk вже прибули до України.

"Ще більше наших солдатів будуть тренуватися в Іспанії. Наші 1-ші Hawk надані Іспанією", - пише міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ЗСУ розповіли про особливості зенітного ракетного комплексу Hawk.

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