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Испания предоставила Украине первые системы ПВО Hawk, - Резников

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Пятница 02 декабря 2022 18:02
Испания предоставила Украине первые системы ПВО Hawk, - Резников Фото: ПВО Hawk (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Испания и дальше будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Первые ПВО Hawk для наших воинов уже прибыли в страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Украины Алексея Резникова.

По словам Резникова, вместе с министром иностранных дел Маргаритой Роблес, они почтили память героев, погибших в боях за нашу страну и посетивших воинов в госпитале в Одессе.

Как утверждает Резников, Испания и дальше будет оказывать нашей стране гуманитарную помощь, а также помощь в сфере безопасности.

В то же время первые Hawk уже прибыли в Украину.

"Еще больше наших солдат будут тренироваться в Испании. Наши 1-ые Hawk предоставлены Испанией", - пишет министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ВСУ рассказали об особенностях зенитного ракетного комплекса Hawk.

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