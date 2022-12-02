Испания предоставила Украине первые системы ПВО Hawk, - Резников

Испания и дальше будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Первые ПВО Hawk для наших воинов уже прибыли в страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Украины Алексея Резникова.

По словам Резникова, вместе с министром иностранных дел Маргаритой Роблес, они почтили память героев, погибших в боях за нашу страну и посетивших воинов в госпитале в Одессе.

Как утверждает Резников, Испания и дальше будет оказывать нашей стране гуманитарную помощь, а также помощь в сфере безопасности.

В то же время первые Hawk уже прибыли в Украину.

"Еще больше наших солдат будут тренироваться в Испании. Наши 1-ые Hawk предоставлены Испанией", - пишет министр.