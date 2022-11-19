ua ru
Сб, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Система ППО Hawk заступає на бойове чергування: у ЗСУ розкрили деталі

Новость на русском →
Субота 19 листопада 2022 15:40
Система ППО Hawk заступає на бойове чергування: у ЗСУ розкрили деталі Ілюстративне фото: система ППО Hawk заступає на бойове чергування в Україні (flickr by gberg2007)
Автор: Іван Носальський

Зенітний ракетний комплекс Hawk вже заступає на бойове чергування в Україні. З його допомогою бійці ЗСУ збиватимуть ворожі літаки та ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні сили України у Facebook.

"Нове посилення української системи ППО очікується найближчими днями. На бойове чергування заступає американський зенітний ракетний комплекс Hawk", - йдеться у повідомленні Збройних сил.

У ЗСУ додають, що зенітний ракетний комплекс Hawk має середню дальність ураження для знищення літаків та ракет. При цьому західні аналітики оцінюють ймовірність збиття повітряних цілей "Яструбом" у 85%.

"Але ми твердо переконані, що в руках українських професіоналів та патріотів ця зброя покаже найкращий результат", - наголошують у Збройних силах.

Нагадаємо, ще вчора, 18 листопада, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що зенітний ракетний комплекс Hawk "невдовзі стане на бойове чергування".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України ПВО Війна Росії проти України
NEWS
Чи очікуються сьогодні аварійні відключення світла: відповідь "Укренерго"
Чи очікуються сьогодні аварійні відключення світла: відповідь "Укренерго"
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході