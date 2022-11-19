Система ППО Hawk заступає на бойове чергування: у ЗСУ розкрили деталі
Зенітний ракетний комплекс Hawk вже заступає на бойове чергування в Україні. З його допомогою бійці ЗСУ збиватимуть ворожі літаки та ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні сили України у Facebook.
"Нове посилення української системи ППО очікується найближчими днями. На бойове чергування заступає американський зенітний ракетний комплекс Hawk", - йдеться у повідомленні Збройних сил.
У ЗСУ додають, що зенітний ракетний комплекс Hawk має середню дальність ураження для знищення літаків та ракет. При цьому західні аналітики оцінюють ймовірність збиття повітряних цілей "Яструбом" у 85%.
"Але ми твердо переконані, що в руках українських професіоналів та патріотів ця зброя покаже найкращий результат", - наголошують у Збройних силах.
Нагадаємо, ще вчора, 18 листопада, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що зенітний ракетний комплекс Hawk "невдовзі стане на бойове чергування".
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