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Испания достигла пика распространения коронавируса, - министр

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 11:25
Испания достигла пика распространения коронавируса, - министр
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Испания еще находится на карантине

Испания достигла пика распространения коронавируса, задачей власти остается уменьшение количества новых зараженных. Об этом заявил министр здравоохранения Сальвадор Илла, сообщает La Vanguardia.

Министр отметил, что рост числа пациентов, которые выздоровели, составил 6 процентов, а также тот факт, что число смертей выросло лишь на 3 процента.

"Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика", - заявил он.

Министр добавил, что страна еще находится на карантине.

Напомним, по данным университета Джонса Хопкинса, Испания занимает вторую позицию по количеству зараженных коронавирусом в мире. В этой стране 170 099 зараженных.

Напомним, в Испании с 13 апреля возобновили работу предприятий, что не относятся к критической инфраструктуре, в частности, в сфере промышленности и строительства.

Как писало РБК-Украина ранее, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса замедляется в Испании, Италии, Франции и Германии.

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