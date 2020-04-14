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Іспанія досягла піку поширення коронавірусу, - міністр

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 11:25
Іспанія досягла піку поширення коронавірусу, - міністр
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Іспанія ще перебуває на карантині

Іспанія досягла піку поширення коронавірусу, завданням влади лишається зменшення кількості нових заражених. Про це заявив міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла, повідомляє La Vanguardia.

Міністр зазначив, що зростання числа пацієнтів, які одужали, склало 6 відсотків, а також той факт, що число смертей зросло лише на 3 відсотки.

"Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку", - заявив він.

Міністр додав, що країна ще перебуває на карантині.

Нагадаємо, за даними університету Джонса Хопкінса, Іспанія займає другу позицію по кількості заражених коронавірусом у світі. В цій країні 170 099 заражених.

Нагадаємо, в Іспанії з 13 квітня відновили роботу підприємства, що не належать до критичної інфраструктури, зокрема, у сфері промисловості та будівництва.

Як писало РБК-Україна раніше, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу сповільнюється в Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

У МОЗ назвали умову завершення карантину 24 квітня США проведуть розслідування ролі Китаю і ВООЗ в ситуації з коронавірусом
Новини України КоронавірусІспанія
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