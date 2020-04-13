Испания сняла часть карантинных ограничений на работу предприятий

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

После двух недель простоя заработают промышленные предприятия и возобновится строительство

В Испании с 13 апреля возобновили работу предприятия, не относящиеся к критической инфраструктуре, в частности, в сфере промышленности и строительства. Об этом сообщает издание El Pais.

Правительство отмечает, что Испания не находится на этапе сокращения мер по противодействию коронавирусу. Это означает, что остаются закрытыми школы, рестораны и бары, спортивные и культурные учреждения.

Для предприятий, которые возобновляют работу, обнародован "протокол безопасности". В частности, маски обязательны для работников, работающих на расстоянии до двух метров друг от друга. Также рекомендуют дезинфицировать предметы, такие как очки и мобильные телефоны. Кром того, в общественном транспорте будет выдано 10 млн масок.

Напомним, правительство Испании с 30 марта распорядилось прекратить работу все предприятия, не связанные с обеспечением базовых потребностей.

Как сообщало РБК-Украина, на 13 апреля число инфицированных COVID-19 в мире превысило 1,8 млн. Самые высокие показатели заболеваемости сохраняются в США, где заражены 560 тыс. граждан, из них умерли около 22 тыс. Более 32 тыс. американцев выздоровели.

На втором месте после США следует Испания. Количество заражений в стране составляет более 166 тыс., в Италии - 156 тыс. подтвержденных случаев. Во Франции и Германии это число составляет более 132 тыс. и 127 тыс. человек соответственно.