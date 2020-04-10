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ВОЗ: пандемия в Испании, Италии, Германии и Франции замедляется

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 19:14
ВОЗ: пандемия в Испании, Италии, Германии и Франции замедляется
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

ВОЗ рекомендует этим странам не спешить со снятием ограничений

Пандемия коронавируса замедляется в Испании, Италии, Германии и Франции. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает cnbc.

По его словам, распространение коронавируса в этих странах замедляется, однако быстрое снятие ограничений может привести к "смертельной второй волне".

"ВОЗ хочет, чтобы ограничения были сняты. В то же время слишком быстрое снятие ограничений может привести к смертельному восстановлению (пандемии, - ред.)", - отметил Гебреисус.

Он также выразил обеспокоенность высоким уровнем инфицирования медицинских работников. По его словам, в некоторых странах инфицированы до 10% работников системы здравоохранения.

"Это тревожная тенденция. Когда работники здравоохранения находятся в опасности, мы все в опасности", - добавил он.

Гебреисус подчеркнул, что каждая страна прежде чем отменить социальное дистанцирование должно рассмотреть вопросы о том, контролируется ли ситуация с коронавирусом и минимизированы ли риски новых вспышек.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий канцлер Ангела Меркель в ситуации с коронавирусом в Германии увидела "проблеск надежды".

Также сообщалось, что в Испании резко снизилась суточная смертность от COVID-19.

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