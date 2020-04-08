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В Испании второй день подряд растет число смертей от коронавируса

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 14:12
В Испании второй день подряд растет число смертей от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки умерли 757 человек

В Испании за минувшие сутки от коронавируса умерли 757 человек. Об этом сообщает El Pais.

Тенденция к уменьшению количества жертв, которая началась в субботу и вселяла надежду на то, что строгие меры Испании по ограничению доступа начали сдерживать действие коронавируса, была прервана во вторник.

Министерство здравоохранения страны сообщило, что по состоянию на 8 апреля, жертвами болезни в Испании стали 14 555 человек. Число подтвержденных случаев болезни составляет 146 690. Более 48 тысяч пациентов выздоровели.

Напомним, в понедельник зафиксировали 743 случая смерти от коронавируса. При этом лабораторно подтвердили более 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, власти Испании приняли решение в ближайшее время ввести систему базового дохода для своих граждан, на ускорение которого повлияла пандемия коронавируса.

РБК-Украина ранее сообщало, что правительство страны заявило о намерении продлить действие чрезвычайного положения до 25 апреля.

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