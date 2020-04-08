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В Іспанії другий день поспіль зростає кількість смертей від коронавірусу

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 14:12
В Іспанії другий день поспіль зростає кількість смертей від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу померли 757 осіб

В Іспанії за минулу добу від коронавірусу померли 757 осіб. Про це повідомляє El Pais.

Тенденція до зменшення кількості жертв, яка почалася в суботу і вселяла надію на те, що суворі заходи Іспанії з обмеження доступу почали стримувати дію коронавіруса, була перервана у вівторок.

Міністерство охорони здоров'я країни повідомило, що станом на 8 квітня, жертвами хвороби в Іспанії стали 14 555 осіб. Кількість підтверджених випадків хвороби становить 146 690. Понад 48 тисяч пацієнтів одужали.

Нагадаємо, в понеділок зафіксували 743 випадки смерті від коронавірусу. При цьому лабораторно підтвердили понад 5 тис. нових випадків зараження коронавірусом.

Крім того, влада Іспанії прийняла рішення найближчим часом запровадити систему базового доходу для своїх громадян, на прискорення якого вплинула пандемія коронавірусу.

РБК-Україна раніше повідомляло, що уряд країни заявив про намір продовжити дію надзвичайного стану до 25 квітня.

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