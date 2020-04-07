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В Испании зафиксировали рост количества умерших от коронавируса

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 14:39
В Испании зафиксировали рост количества умерших от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Мадриде и Барселоне

В Испании за последние сутки зафиксировали 743 случая смерти от коронавируса, что является самым большим показателем после четырех дней снижения смертности. Об этом сообщает El Pais.

Как сообщается, за последние сутки в Испании лабораторно подтвердили более 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, всего - 140 510 человек. Умерли от коронавируса 13 798 человек.

Как отмечается, 43 208 испанцев смогли перебороть болезнь. Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Мадриде и Барселоне, где зафиксировано более 40 тыс. и 28 тыс. случаев заражения соответственно.

Напомним, в Испании зафиксировали 19 400 случаев заражений коронавирусом среди медицинских работников, что составляет более 14% от общего числа зараженных с начала эпидемии.

Кроме того, власти Испании приняли решение в ближайшее время ввести систему базового дохода для своих граждан, на ускорение которого повлияла пандемия коронавируса.

РБК-Украина ранее сообщало, что правительство страны заявило о намерении продлить действие чрезвычайного положения до 25 апреля.

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