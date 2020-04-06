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Испания планирует ввести базовый доход для граждан

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 14:33
Испания планирует ввести базовый доход для граждан
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правительство с помощью введения базового дохода планирует поддержать своих граждан, находящихся на карантине

Власти Испании приняли решение в ближайшее время ввести систему базового дохода для своих граждан, на ускорение которого повлияла пандемия коронавируса. Об этом сообщила министр экономики Надежда Кальвино, передает Bloomberg.

Отмечается, что система базового дохода предусматривает, что государство должно выплачивать каждому гражданину определенную сумму денег, независимо от того, имеет ли такой гражданин работу, социальные льготы и тому подобное.

С помощью введения базового дохода правительство планирует поддержать своих граждан, находящихся на карантине, а также оказать поддержку на период кризиса, который вызвал коронавирус.

Напомним, в Испании за последние сутки коронавирусом заразились 4273 человека, что является самым низким показателем с 22 марта. Общее число инфицированных достигло 135 тыс. человек.

Кроме того, правительство страны заявило о намерении продлить действие чрезвычайного положения до 25 апреля.

По состоянию на 6 апреля, в Украине зафиксировано 1319 случаев инфицирования COVID-19 и 38 летальных случаев.

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