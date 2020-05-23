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В Испании назвали дату возобновления футбольного чемпионата

Новости » Спорт     23.05.2020 - 18:19
В Испании назвали дату возобновления футбольного чемпионата
Фото: Педро Санчес (flickr.com)

Футбольный сезон возобновят в начале июня

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал дату возобновления футбольного чемпионата, прерванного в середине марта из-за коронавируса. Футбольный чемпионат возобновят в начале июня.

Об этом сообщает испанское агентство Marca.

По словам испанского премьера, футбольный чемпионат Испании возобновится уже с 8 июня.

"Испания сделала то, что должна была сделать. Теперь перед каждым из нас открываются новые горизонты. Настало время восстановить многие из ваших повседневных занятий. Футбольный чемпионат вернется с 8 июня", - заявил Санчес.

Напомним, ранее сообщалось, что вместе с объявлением о возобновлении футбольного чемпионата в Испании опубликуют расписание на оставшуюся часть сезона, которую необходимо доиграть.

Как писало РБК-Украина, первой среди европейских чемпионатов возобновила сезон немецкая Бундеслига.

Кроме того, одна из ведущих футбольных лиг Европы решила досрочно завершить сезон.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ИспанияФутболЧемпионат Украины
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