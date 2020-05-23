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В Іспанії назвали дату відновлення футбольного чемпіонату

Новини » Спорт     23.05.2020 - 18:19
В Іспанії назвали дату відновлення футбольного чемпіонату
Фото: Педро Санчес (flickr.com)

Футбольний сезон відновлять на початку червня

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав дату відновлення футбольного чемпіонату, перерваного в середині березня через коронавірус. Футбольний чемпіонат відновлять на початку червня.

Про це повідомляє іспанське агентство Marca.

За словами іспанського прем'єра, футбольний чемпіонат Іспанії відновиться вже з 8 червня.

"Іспанія зробила те, що повинна була зробити. Тепер перед кожним з нас відкриваються нові горизонти. Настав час відновити багато з ваших повсякденних занять. Футбольний чемпіонат повернеться з 8 червня", - заявив Санчес.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що разом з оголошенням про відновлення футбольного чемпіонату в Іспанії опублікують розклад на частину сезону, яку необхідно дограти.

Як писало РБК-Україна, першою серед європейських чемпіонатів відновила сезон німецька Бундесліга.

Крім того, одна з провідних футбольних ліг Європи вирішила достроково завершити сезон.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ІспаніяФутболЧемпионат Украины
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