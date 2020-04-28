Одна из ведущих футбольных лиг Европы не намерена возобновлять сезон

Фото: чемпионат Франции не будет доигран (twitter.com/LFPfr)

Существуют три варианта итоговой турнирной таблицы

Возобновление чемпионата Франции по футболу находится под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса в стране. Об этом сообщает L'Equipe.

В рамках стратегии правительства страны по борьбе с коронавирусом отменяются все спортивные соревнования с участием профессиональных клубов, в том числе футбольных.

Сообщается, что до 11 мая будет принято окончательное решение относительно возможности возобновления внутренних соревнований.

Согласно сообщениям французских СМИ, места в турнирной таблице могут быть распределены либо по текущему состоянию, либо по среднему количеству заработанных очков за матч, либо по итогам первого круга соревнования.

В любом из трех вариантов чемпионом страны станет ПСЖ, вторую прямую путевку в Лигу чемпионов получит "Марсель", а в квалификации Лиги чемпионов сыграет "Ренн". Различия касаются лишь путевок в Лигу Европы и мест в зоне вылета.

Французская Лига 1 входит в пятерку ведущих чемпионатов Европы наряду с АПЛ, Ла Лигой, Серией А и Бендеслигой.

Напомним, УЕФА поручил федерациям предоставить планы возобновления чемпионатов до 25 мая.