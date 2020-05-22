Сезон в чемпионате Испании возобновится севильским дерби

Фото: чемпионат Испании возобновится матчем "Бетис" - "Севилья" (sevillafc.es)

Официально об этом будет объявлено 28 мая

Чемпионат Испании по футболу, который был прерван из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен матчем "Реал Бетис" - "Севилья". Ожидается, что о возобновлении сезона с 12 июня клубам официально будет объявлено 28 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mundo Deportivo.

Тогда же будет опубликовано полное расписание на оставшуюся часть сезона.

Матч 28 тура Ла Лиги между "Севильей" и "Бетисом" изначально должен был пройти 15 марта.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании по футболу приостановили в марте. Команды сыграли 27 туров. На момент приостановки сезона "Севилья" занимала в турнирной таблице третье место, "Бетис" расположился на 12 позиции. Лидирует в Ла Лиге каталонская "Барселона", следом с двух очковым отставанием идет мадридский "Реал".

Напомним, немецкая Бундеслига первой среди европейских чемпионатов возобновила футбольный сезон, что принесло ей рекордные телерейтинги.

При этом, одна из пяти ведущих футбольных лиг Европы решила досрочно завершить сезон. Также чемпионаты были досрочно завершены в Нидерландах, Бельгии, Шотландии и Уэльсе.

Футбольные соревнования на европейском континенте не приостанавливали только в Беларуси.

Автор: Вера Олейник