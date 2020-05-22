ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сезон в чемпионате Испании возобновится севильским дерби

Новости » Спорт     22.05.2020 - 09:08
Сезон в чемпионате Испании возобновится севильским дерби
Фото: чемпионат Испании возобновится матчем "Бетис" - "Севилья" (sevillafc.es)

Официально об этом будет объявлено 28 мая

Чемпионат Испании по футболу, который был прерван из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен матчем "Реал Бетис" - "Севилья". Ожидается, что о возобновлении сезона с 12 июня клубам официально будет объявлено 28 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mundo Deportivo.

Тогда же будет опубликовано полное расписание на оставшуюся часть сезона.

Матч 28 тура Ла Лиги между "Севильей" и "Бетисом" изначально должен был пройти 15 марта.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании по футболу приостановили в марте. Команды сыграли 27 туров. На момент приостановки сезона "Севилья" занимала в турнирной таблице третье место, "Бетис" расположился на 12 позиции. Лидирует в Ла Лиге каталонская "Барселона", следом с двух очковым отставанием идет мадридский "Реал".

Напомним, немецкая Бундеслига первой среди европейских чемпионатов возобновила футбольный сезон, что принесло ей рекордные телерейтинги.

При этом, одна из пяти ведущих футбольных лиг Европы решила досрочно завершить сезон. Также чемпионаты были досрочно завершены в Нидерландах, Бельгии, Шотландии и Уэльсе.

Футбольные соревнования на европейском континенте не приостанавливали только в Беларуси.

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины Севильячемпионат ИспаниивозобновлениеФутбол
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь