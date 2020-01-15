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В Испании эвакуируют аэропорт из-за масштабного пожара

Новости » Происшествия     15.01.2020 - 17:26
В Испании эвакуируют аэропорт из-за масштабного пожара
Фото: пожар в аэропорту Аликанте (RAFA MOLINA/AP)

Рейсы в аэропорт были приостановлены

В аэропорту города Аликанте (Испания) в среду, 15 января, произошел масштабный пожар, в результате которого проводится эвакуация сотрудников и пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alicante plaza.

Как сообщается, в настоящее время пожарные работают над тушением пожара, который распространился на крышу одного из терминалов. Воздушное движение было закрыто. Рейсы в аэропорт были приостановлены.

Фото: пожар в аэропорту Аликанте (RAFA MOLINA/AP)

Терминалы отправления и сотрудники аэропорта эвакуируются.

Пожар начался по неизвестным причинам около 13:30 по местному времени. О пострадавших в результате пожара пока не сообщается.

Напомним, вечером во вторник, 14 января, в испанской провинции Таррагона (автономная область Каталония) произошел взрыв на нефтехимическом заводе. В результате взрыва погибли два человека, еще восемь - пострадали, двое из них находятся в критическом состоянии. Предварительной причиной взрыва называют химическую аварию.

Кроме того, 11 декабря в муниципалитете Мунтурнес-дал-Вальес, недалеко от города Барселона произошел пожар на химическом заводе, в результате которого жителей близлежащих районов эвакуировали.

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