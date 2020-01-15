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В Іспанії евакуювали аеропорт через масштабної пожежі

Новини » Надзвичайні події     15.01.2020 - 17:26
В Іспанії евакуювали аеропорт через масштабної пожежі
Фото: пожежа в аеропорту Аліканте (RAFA MOLINA/AP)

Рейси в аеропорт були припинені

В аеропорту міста Аліканте (Іспанія) у середу, 15 січня, сталася масштабна пожежа, в результаті якої проводиться евакуація працівників та пасажирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на plaza Alicante.

Як повідомляється, в даний час пожежники працюють над гасінням пожежі, який поширився на дах одного з терміналів. Повітряний рух було закрито. Рейси в аеропорт були припинені.

Фото: пожежа в аеропорту Аліканте (RAFA MOLINA/AP)

Термінали відправлення та співробітники аеропорту евакуюються.

Пожежа почалася з невідомих причин близько 13:30 за місцевим часом. Про потерпілих в результаті пожежі поки не повідомляється.

Нагадаємо, ввечері у вівторок, 14 січня, в іспанській провінції Таррагона (автономна область Каталонія) стався вибух на нафтохімічному заводі. В результаті вибуху загинули дві людини, ще вісім - постраждали, двоє з них перебувають у критичному стані. Попередньою причиною вибуху називають хімічну аварію.

Крім того, 11 грудня у муніципалітеті Мунтурнес-дав-Вальес, недалеко від міста Барселона стався пожежа на хімічному заводі, в результаті якого жителів довколишніх районів евакуювали.

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