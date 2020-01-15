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Взрыв в Испании: количество жертв возросло

Новости » Происшествия     15.01.2020 - 14:35
Взрыв в Испании: количество жертв возросло
Фото: нефтехимический завод в Каталонии (twitter.com/quimet_jda)

Тело второго погибшего было найдено под обломками внутри завода

В результате масштабного взрыва на нефтехимическом заводе в Каталонии погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание La Vanguardia.

Как сообщается, тело второго погибшего было обнаружено под обломками внутри завода. Ранее он считался пропавшим без вести.

Напомним, вечером во вторник, 14 января, в испанской провинции Таррагона (автономная область Каталония) произошел взрыв на нефтехимическом заводе. В результате взрыва пострадали восемь человек, двое из которых находятся в критическом состоянии. Предварительной причиной взрыва называют химическую аварию.

Кроме того, 11 декабря в муниципалитете Мунтурнес-дал-Вальес, недалеко от города Барселона произошел пожар на химическом заводе, в результате которого жителей близлежащих районов эвакуировали.

Добавим, что на авиастроительном заводе Beechcraft в городе Уичито (штат Канзас) произошел взрыв. Глава медицинской службы округа Седжвик Джон Галлахер сообщил, что одинадцать человек после происшествия госпитализировали, еще четверым оказали помощь на месте.

Мощный взрыв в Испании: погиб человек и 8 пострадали Камеры наблюдения "поймали" момент взрыва на заводе в Испании
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