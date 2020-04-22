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В Испании четвертый день подряд фиксируют снижение количества погибших от COVID-19

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 14:52
В Испании четвертый день подряд фиксируют снижение количества погибших от COVID-19
Иллюстративное фото (flickr)

За последние сутки в Испании зафиксировали 4211 новых случаев заражения коронавирусом

В Испании четвертый день подряд фиксируют снижение количества погибших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает El Pais.

Как сообщается, в Испании из-за коронавирусной инфекции зафиксировали 435 смертей за последние сутки. Однако это количество не превышает отметки 500 четвертый день подряд, как это было раньше.

Директор Центра координации чрезвычайных ситуаций в здравоохранении Фернандо Симон заявил, что такая статистика является "обнадеживающей" в дальнейшем улучшении ситуации.

Кроме того, за последние сутки лабораторно подтвердили 4211 новых случаев заражения коронавирусом, что на 243 больше, чем днем до этого. Всего в Испании зарегистрировано 208 389 заражений, из которых 21 171 человек скончались и еще 85 915 - выздоровели.

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен ослабить карантинные ограничения для детей в конце апреля. Однако, карантин в Испании может продержаться до 9 мая.

Также количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 2,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что Испания сняла часть карантинных ограничений для предприятий.

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