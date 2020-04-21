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ВОЗ призвала Беларусь отменить все общественные мероприятия

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 15:19
ВОЗ призвала Беларусь отменить все общественные мероприятия
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди рекомендаций ВОЗ в том числе сохранение твердой приверженности проведению комплекса мер по сдерживанию и смягчению последствий коронавируса

Миссия Всемирной организации здравоохранения представила рекомендации по коронавирусу по итогам своего визита в Беларусь. Об этом сообщает издание "БЕЛТА".

В частности, ВОЗ рекомендует Беларуси отменить все общественные мероприятия и продолжить информировать население о ситуации с COVID-19.

Миссия ВОЗ полагает, что с началом популяционной передачи коронавируса в Беларуси важно дополнить эти мероприятия мерами физического дистанцирования.

Среди рекомендаций ВОЗ в том числе сохранение твердой приверженности проведению комплекса мер по сдерживанию и смягчению последствий коронавируса, четкое, прозрачное и регулярное информирование о рисках, продолжение оказания основных медицинских услуг и социально-экономической поддержки нуждающимся, особенно наиболее уязвимым слоям населения.

Напомним, за минувшие сутки в Беларуси зафиксировали 1485 новых случаев коронавируса, когда в Испании подтвердили - 1536.

Отметим, президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о необходимости начинать учебный процесс в школах республики, несмотря на вспышку коронавируса в стране.

Официальная смертность от COVID-19 в Англии и Уэльсе занижена почти наполовину Число новых случаев коронавируса в Испании продолжает снижаться
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