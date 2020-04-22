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В Іспанії четвертий день поспіль фіксують зниження кількості загиблих від COVID-19

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 14:52
В Іспанії четвертий день поспіль фіксують зниження кількості загиблих від COVID-19
Ілюстративне фото (flickr)

За останню добу в Іспанії зафіксували 4211 нових випадків зараження коронавірусом

В Іспанії четвертий день поспіль фіксують зниження кількості загиблих від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє El Pais.

Як повідомляється, в Іспанії через коронавірусну інфекцію зафіксували 435 смертей за останню добу. Однак ця кількість не перевищує відмітки 500 четвертий день поспіль, як це було раніше.

Директор Центру координації надзвичайних ситуацій в охороні здоров’я Фернандо Сімон заявив, що така статистика є "обнадійливою" у подальшому покращенні ситуації.

Крім того, за останню добу лабораторно підтвердили 4211 нових випадків зараження коронавірусом, що на 243 більше ніж днем до цього. Загалом в Іспанії зареєстровано 208 389 заражень, з яких 21 171 особа померла та ще 85 915 - одужали.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що має намір послабити карантинні обмеження для дітей наприкінці квітня. Однак, карантин в Іспанії може протриматися до 9 травня.

Також кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у світі перевищила 2,5 мільйона чоловік.

Раніше повідомлялося, що Іспанія зняла частину карантинних обмежень для підприємств.

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