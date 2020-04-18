Испания намерена ослабить карантин для детей с 27 апреля

Фото: Педро Санчес (facebook.com pedro.sanchezperezcastejon)

Однако Санчес будет просить продлить карантин до 9 мая

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен ослабить карантинные ограничения для детей в конце апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Санчеса, он обратится к испанскому парламенту с просьбой продлить карантинные ограничения, введенные в стране из-за вспышки коронавируса, еще на 15 дней. Таким образом, карантин в Испании может продлится до 9 мая.

При этом руководитель испанского правительства предложил ослабить карантинные ограничения для детей, разрешив им выходить из дома после 27 апреля. Однако это разрешение будет иметь ограничения.

Напомним, ранее сообщалось, что Испания сняла часть карантинных ограничений для предприятий. Начиная с 13 апреля в Испании возобновили работу некоторые предприятия, не принадлежащие к критической инфраструктуры. В частности, заработали предприятия в сфере промышленности и строительства.

Также РБК-Украина писало, что 18 апреля количество умерших от коронавируса в Испании превысило 20 тысяч. За последние сутки в Испании было зафиксировано 565 летальных случаев. При этом наблюдается уменьшение смертности, по сравнению с минувшими сутками.