В Исландии в результате ДТП погибли трое британских туристов

Фото: место происшествия (bbc.co.ru)

Как отмечается, автомобиль Toyota Land Cruiser упал с моста

Вследствие ДТП, которое произошло в Исландии, погибли трое британских туристов, в том числе один ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, авария произошла между городом Киркюбьяккарлустур и национальным парком Ватнайекуль.

Автомобиль Toyota Land Cruiser упал с моста.

Четыре туристы, выживших, включая двух детей, сейчас находятся в тяжелом состоянии в одной из местных больниц.

Фото: место происшествия (bbc.co.ru)

Напомним, в Египте десять человек погибли и 25 пострадали в результате аварии на трассе Мерса-Матрух - Александрия.

Как сообщало РБК-Украина, в августе прошлого года в результате столкновения двух поездов в городе Александрия (Египет) погибли 49 человек. Число раненых составило 179 человек. Генеральный прокурор Египта Набил Садок заявил о срочное расследование инцидента.