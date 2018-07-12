В Египте при столкновении автобуса с автомобилем погибли десять человек

В ДТП травмы получили 25 человек

В Египте десять человек погибли и 25 пострадали в результате аварии на трассе Мерса-Матрух - Александрия. Об этом сообщает портал Youm7.

Так, автобус столкнулся с автомобилем, который был нагружен каменной солью.​ В дорожно-транспортном происшествии также пострадали дети.

На дороге в связи с ДТП приостановлено движение.

Указано, что причиной аварии послужило превышение водителем автобуса допустимой скорости. После столкновения с автомобилем с прицепом автобус перевернулся.

Напомним, в феврале в Египте погибли по меньшей мере 11 человек и еще 32 получили ранения в результате ДТП.

Авария произошла на трассе к югу от Каира. Сообщалось, что авария произошла в провинции Минья, в дорожно-транспортное происшествие попали несколько автомобилей.

Отмечалось, что на месте аварии работали около 15 бригад скорой помощи. Некоторые из раненых находились в тяжелом состоянии.

Кроме того, в августе прошлого года в результате столкновения двух поездов в городе Александрия (Египет) погибли 49 человек. Число раненных составило 179 человек. Генеральный прокурор Египта Набил Садик заявил о срочном расследовании инцидента.