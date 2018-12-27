В Ісландії внаслідок ДТП загинули троє британських туристів

Фото: місце події (bbc.co.uk)

Як зазначається, автомобіль Toyota Land Cruiser впав з мосту

Внаслідок ДТП, яке сталося в Ісландії, загинули троє британських туристів, у тому числі одна дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, аварія сталася між містом Кіркюб'яккарлустур та національним парком Ватнайекуль.

Автомобіль Toyota Land Cruiser впав з мосту.

Чотири туристи, що вижили, включаючи двох дітей, наразі перебувають у важкому стані в одній із місцевих лікарень.

Фото: місце події (bbc.co.uk)

Нагадаємо, в Єгипті десять людей загинули і 25 постраждали в результаті аварії на трасі Мерса-Матрух - Олександрія.

Як повідомляло РБК-Україна, в серпні минулого року в результаті зіткнення двох поїздів у місті Александрія (Єгипет) загинули 49 людей. Число поранених склало 179 осіб. Генеральний прокурор Єгипту Набив Садок заявив про термінове розслідування інциденту.