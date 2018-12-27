У Єгипті у ДТП потрапив автобус, є загиблі

Ілюстративне фото (facebook com DayTravel)

У аварії загинули вісім осіб

Вісім людей загинули, ще четверо отримали травми в результаті ДТП в Єгипті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Al Balad.

Так, аварія сталася в середу ввечері на півночі країни на автотрасі, що з'єднує Каїр і Олександрію.

З не встановлених поки причин, на висотної естакаді перед в'їздом у місто Даманхур сталося зіткнення мікроавтобуса з вантажним автомобілем з причепом. У момент аварії причіп впав на мікроавтобус з людьми.

Зазначимо, Єгипет займає 16-е місце серед арабських держав і 109-е у світі за показником смертності на дорогах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Єгипті десять людей загинули і 25 постраждали в результаті аварії на трасі Мерса-Матрух - Олександрія.

Як повідомляло РБК-Україна, в серпні минулого року в результаті зіткнення двох поїздів у місті Александрія (Єгипет) загинули 49 людей. Число поранених склало 179 осіб. Генеральний прокурор Єгипту Набив Садок заявив про термінове розслідування інциденту.