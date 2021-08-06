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Исключать виды спорта из программы: МОК предложил поправки в Олимпийскую хартию

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Токио, Пятница 06 августа 2021 14:07
Исключать виды спорта из программы: МОК предложил поправки в Олимпийскую хартию Фото: МОК предложил поправки в Олимпийскую хартию (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предлагает ввести в Олимпийскую хартию поправки. В соответствии с которыми, будет разрешаться исключать виды спорта, если они могут запятнать репутацию соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОК.

Известно, что поправки к Олимпийской хартии будут представлены для принятия на 138-й сессии МОК 8 августа 2021 года.

Так, исполком МОК предложил следующие поправки к Олимпийской хартии:

  • позволить в особых случаях выбирать до семи членов МОК без учета привязки к гражданству или Национального олимпийского комитета;
  • разъяснить, что сессия МОК может исключить любой вид спорта из программы Олимпийских игр, если, среди прочего, соответствующая международная федерация, управляющая данным видом спорта, не выполняет решения исполкома МОК, или если соответствующая федерация действует таким образом, что может запятнать репутацию Олимпийского движения;
  • усилить принцип, согласно которому никто не имеет права на аккредитацию, а также принцип, согласно которому предоставление и лишение аккредитации осуществляется на полное усмотрение МОК.
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