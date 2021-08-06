Виключати види спорту з програми: МОК запропонував поправки в Олімпійську хартію
Фото: МОК запропонував поправки в Олімпійську хартію (GettyImages)
Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) пропонує ввести в Олімпійську хартію поправки. Відповідно до яких, дозволятиметься виключати види спорту, якщо вони можуть заплямувати репутацію змагань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОК.
Відомо, що поправки до Олімпійської хартії будуть представлені для прийняття на 138-й сесії МОК 8 серпня 2021 року.
Зокрема, виконком МОК запропонував такі поправки до Олімпійської хартії:
- дозволити в особливих випадках вибирати до семи членів МОК без урахування прив'язки до громадянства або Національного олімпійського комітету;
- роз’яснити, що сесія МОК може виключити будь-який вид спорту з програми Олімпійських ігор, якщо, серед іншого, відповідна міжнародна федерація, керуюча даним видом спорту, не виконує рішення виконкому МОК, або якщо відповідна федерація діє таким чином, що може заплямувати репутацію Олімпійського руху ;
- посилити принцип, згідно з яким ніхто не має права на акредитацію, а також принцип, згідно з яким надання і позбавлення акредитації здійснюється на повне розсуд МОК.