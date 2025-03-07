"Іскандери", "Калібри" і не тільки. Чим РФ атакувала Україну та скільки ракет збила ППО

У ніч на 7 березня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Українська ППО збила 34 з 67 ракет, які запустила РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
"У ніч на 7 березня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару - по об’єктах газовидобувної промисловості України", - повідомили Повітряні сили.
За попередніми даними радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 261 засобу повітряного нападу противника - 67 ракет різних типів та 194 ударними дронами та безпілотників-імітаторів різних типів.
Зокрема:
Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Також залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. Вперше для відбиття російської атаки залучались французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну.
Станом на 10.00 підтверджено збиття 134 повітряні цілі:
Також до десяти ворожих ракет, які не входять у статистику збитих, - не досягли своїх цілей. Ще 86 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Сьогодні вночі російська армія завдала чергової масштабної атаки по енергетичній системі України. Росіяни використали ударні безпілотники та ракети.
За даними Повітряних сил, противник підіймав у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Також було зафіксовано запуск крилатих ракет із морських акваторій.
Пізніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що під ударом опинилися енергетична та газова інфраструктура.
Детальніше про нічний масований обстріл - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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