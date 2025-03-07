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"Искандеры", "Калибры" и не только. Чем РФ атаковала Украину и сколько ракет сбила ПВО

Иллюстративное фото: РФ 7 марта запустила десятки ракет и сотни дронов по Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 7 марта российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. Украинская ПВО сбила 34 из 67 ракет, которые запустила РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

"В ночь на 7 марта 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры. Основной акцент удара - по объектам газодобывающей промышленности Украины", - сообщили Воздушные силы.

По предварительным данным радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 261 средства воздушного нападения противника - 67 ракет различных типов и 194 ударными дронами и беспилотников-имитаторов различных типов.

В частности:

  • 35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
  • 8 крылатых ракет Калибр;
  • 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 4 зенитных управляемых ракет С-300;
  • 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Также привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Впервые для отражения российской атаки привлекались французские истребители, которые только месяц назад прибыли в Украину.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 134 воздушные цели:

  • 25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
  • 8 крылатых ракет Калибр;
  • 1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;
  • 100 ударных БпЛА типа Shahed (дронов других типов).

Также до десяти вражеских ракет, которые не входят в статистику сбитых, - не достигли своих целей. Еще 86 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны, без негативных последствий.

Массированный обстрел в ночь на 7 марта

Сегодня ночью российская армия нанесла очередную масштабную атаку по энергетической системе Украины. Россияне использовали ударные беспилотники и ракеты.

По данным Воздушных сил, противник поднимал в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Также был зафиксирован запуск крылатых ракет из морских акваторий.

Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что под ударом оказались энергетическая и газовая инфраструктура.

Подробнее о ночном массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

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