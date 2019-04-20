В суде подтвердили подготовку заседания по иску об отмене регистрации Зеленского

Фото: Шестой апелляционный административный суд Киева (РБК-Украина)

По словам представителя суда, сейчас готовится зал

В Шестом апелляционном административном суде Киева готовят помещение для проведения заседания по делу об отмене регистрации кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил представитель суда, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам представителя суда, сейчас готовится зал.

"Не раньше 21:00 запустят журналистов", - добавил представитель суда.

Кроме того, в суд, где будет рассматриваться иск относительно отмены регистрации Зеленского, прибыл представитель ЦИК.

Напомним, адвокат Андрей Хилько сообщил, что Шестой апелляционный суд Киева сегодня, 20 апреля, рассмотрит возможное аннулировании регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

По его словам, заседание состоится по адресу: ул.Московская, 8, корпус 30, зал заседаний 2. время начала 21:00, 20 апреля.

В команде кандидата на выборах президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали судебный иск об отмене регистрации кандидата и заявили, что на этой стадии избирательного процесса это не является законным.

Представитель избирательного штаба Зеленского Святослав Юраш заявил, что отмена регистрации кандидата была бы незаконной перед повторным голосованием.