В Ірпені воду даватимуть за графіками через відсутність світла

Обстріл України і ситуація зі світлом

Нагадаємо, в ніч на 13 січня російські війська запустили по території України майже 300 дронів та десятки ракет різних типів. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

Близько 02:00 Київ атакували балістичними ракетами - у Києві лунали вибухи. Пізніше, під ранок, місто знову зазнало ракетного обстрілу.

Згідно з даними з сайту ДТЕК, в окремих районах та мікрорайонах Києва електропостачання може бути відсутнім до кінця доби. Зокрема, йдеться про Поділ, Виноградар та Святошин. В Гостомелі та Ірпені Київської області електроенергії не буде до післязавтра, 15 січня.

Заступник міністра енергетики Сергій Колесник розповів, що зараз ситуація в Києві найскладніша серед усіх регіонів. Також частина споживачів у столиці залишаються без опалення.

За його словами, спрогнозувати ситуацію зі світлом поки що неможливо, оскільки окупанти проводять регулярні обстріли.

Під ворожим вогнем вночі опинилися також Харків, Одеса й Кривий Ріг. Повідомляється про загиблих, поранених та значні руйнування. Зокрема, у Харкові внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" загинули четверо людей.

Також, згідно з даними ДТЕК, цієї ночі російські війська вкотре атакувала теплоелектростанцію - суттєво пошкоджене обладнання ТЕС.

В Міненерго розповіли, що окупанти вночі атакували об'єкти енергетики у ряді областей, в результаті чого знеструмлення фіксуються у столиці та семи областях.

Детально про те, що відомо про черговий обстріл Росією України - читайте у матеріалі РБК-Україна.